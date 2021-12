De Regierungsrot kënnt um Dënschdeg de Mëtten zesummen, an net eréischt wéi geplangt e Mëttwoch. E Pressebriefing gëtt et e Mëttwoch de Moien.

Eigentlech gëllt dat neit Covid-Gesetz nach bis Enn Februar, ma dat kéint awer net esou bleiwen.

De Regierungsrot kënnt schonn um Dënschdeg de Mëtten beieneen, fir op déi aktuell Corona-Situatioun an d'Neiinfektiounen ze reagéieren, déi jo an d'Luucht ginn. Déi RTL-Informatioun gouf dann och via Communiqué bestätegt.

De Regierungsrot kënnt haut zesummen, fir ënnert anerem iwwert déi lescht Entwécklunge vun der Covid-Situatioun ze beroden. Muer ass e Pressebriefing um 09:45. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) December 21, 2021

D'Omikron-Variant an déi rezent Rapporte vun der Covid-Taskforce maache Suergen.

Et kéint zu Ajoutten am neie Covid-Gesetz kommen. RTL-Informatiounen no wier den Horeca-Secteur betraff, an och bei de Rassemblementer kéint et zu Ännerunge kommen.

E Mëttwoch de Moien um 9 Auer kënnt den Bureau vun der Chamber zesummen, da geet de Projet de loi bei de Staatsrot an an déi zoustänneg Kommissioun a soll e Freiden de Moie gestëmmt ginn.

De Staatsministère huet en Dënschdeg kuerz virun 13 Auer matgedeelt, dass e Mëttwoch de Moien um 9.45 Auer e Pressebriefing ass, fir iwwert d'Decisiounen am Regierungsrot z'informéieren. Dëse gëtt am Livestream op RTL.lu iwwerdroen.