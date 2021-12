De Premier an d'Gesondheetsministesch informéieren iwwert d'Aarbechten aus dem Regierungsrot.

Um Dënschdeg de Mëtteg kënnt de Regierungsrot zesummen, fir iwwert déi aktuell Corona-Situatioun ze beroden. Ännerungen am aktuelle Covid-Gesetz sinn net ausgeschloss. E Mëttwoch de Moie gëtt d'Press informéiert.

RTL-Informatiounen no geet et drëms, gréisser Rassemblementer ze verhënneren. Am Horeca-Secteur kéint erëm eng Spärstonn vun 23 Auer un agefouert ginn.

Op RTL.lu gëtt d'Pressekonferenz am Livestream iwwerdroen, dëst vun 9.45 Auer un.

Déi wichtegst Aussoen a Changementer kënnt Dir wéi gewinnt bei eis am Liveticker noliesen.

Um Site gouvernement.lu fënnt een de Livestream vun der Pressekonferenz och ëmmer a Gebäerdesprooch. Bei de Kolleege vum 5minutes fënnt een de Livestream mat franséischem Ënnertitel.