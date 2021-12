Permanent nei Mesuren a kuerzfristeg Ännerungen, do kann ee séier den Iwwerbléck verléieren. Wat dierf een nach an ënner wéi enge Konditiounen?

Mesuren am Horeca-Secteur

Aktuell:

2G fir d'Clienten

3G fir d'Personal

Vum 25. Dezember un:



2G fir Geimpfter mat Booster

2G+ fir Geimpfter ouni Booster

3G fir Personal

Spärstonn um 23 Auer

2G bedeit, dass nëmme geimpften a geheelte Persounen erlaabt sinn. 2G+ bedeit, dass déi geimpften a geheelte Persounen op der Plaz nach e Schnelltest maache mussen. Persounen, déi schonn hir Booster-Impfung kruten, musse kee Schnelltest op der Plaz maachen.

D'Mesurë gëlle fir de Bannen- a Bausseberäich.

Mesuren am Fräizäitberäich



Aktuell:

Sport

Maximal 10 Leit = keng Mesuren

Méi wéi 10 Leit = 2G, Ausname fir Beruffssportler an Trainer

Kultur

CovidCheck = 2G

Kee CovidCheck = Mask an Distanz

Vum 25. Dezember un:

vun 10 Leit un = 2G+

D'Schnelltester sinn net obligatoresch, wann d'Masken an d'Distanz agehale ginn.

Och hei gëllt: Persounen, déi schonn eng Booster-Impfung kruten, musse kee Schnelltest maachen.

Ëffentlech a privat Rassemblementer an zouene Raim

Aktuell:

maximal 10 Leit = keng Mesuren

11 bis 50 Leit = Mask an Distanz oder CovidCheck (2G)

51 bis 200 Leit = Mask, Distanz a fest Sëtzplazen oder CovidCheck (2G)

201 bis 2.000 Leit = Covidcheck (2G)

méi wéi 2.000 Leit = just mat Sanitärkonzept an Autorisatioun vun der Santé

Vum 25. Dezember u fir ëffentlech Rassemblementer:

maximal 10 Leit = keng Mesuren

11 bis 20 = Mask an Distanz oder CovidCheck (2G+)

21 bis 200 = CovidCheck (2G+ )

Méi wéi 200 Leit = an der Reegel verbueden. Ausname kënne vun der Santé autoriséiert ginn. Santitärkonzept néideg.

Persounen, déi schonn hire Booster kruten, musse kee Schnelltest maachen. D'Schnelltester sinn net obligatoresch, wann d'Masken an d'Distanz agehale ginn.

Vum 25. Dezember u fir privat Rassemblementer

maximal 10 Leit = keng Mesuren

méi wéi 10 Leit = 3G, et soll een d'Evenement umellen

CovidCheck op der Aarbecht



Vum 15. Januar un ass de CovidCheck op der Aarbecht obligatoresch. Hei gëllt dann den 3G. Wie kee Certificat virleeë wëll, dierf sech Congé huelen. Kann oder wëll d'Persoun seng Congésdeeg net dofir huelen, kritt d'Persoun de Congé sans Solde.

Ännerunge fir d'Educatioun

Fir d'Rentrée no der Chrëschtvakanz gouf eng Maskeflicht fir d'Schüler an d'Enseignanten ugekënnegt.

Impfen a Testen



All Kanner tëscht 5 an 11 Joer kënne vum 23. Dezember un eng Impfung kréien.

Wou ee sech impfen, boosteren a teste loosse kann, kënnt Dir hei noliesen.

Wann den 2G+ gëllt, musse geimpfte Persounen (ouni Booster) en negative Corona-Test virweisen. De Schnelltest kann op der Plaz gemaach ginn.

Ausnamen beim Covidcheck



Ausname ginn et weiderhi fir all Persounen, déi sech aus medezinesche Grënn net kënnen impfe loossen. Dës Persoune mussen awer en Attest an en negative Covid-Test virweise kënnen. Dozou ziele PCR-Tester, zertifiéiert Antigen-Tester a Schnelltester, déi op der Plaz gemaach ginn.

Kanner ënner 12 Joer an 2 Méint musse beim CovidCheck kee Certificat virweisen.