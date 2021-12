Den LSAP-Mann Marcel Humbert hat jo zesumme mat der Oppositioun géint de Budget gestëmmt.

Domat huet hien e Mësstrauensvott géint déi eege rout-gréng Koalitioun ronderëm de John Lorent provozéiert.

Den Ex-Schäffe Marcel Humbert hätt sech un engem politesche Coup vun CSV an DP bedeelegt an domat seng LSAP-Komerode verroden, sou wéi d'Partei am Stach gelooss, dat well et him net ëm d'Wuel vun der Gemeng, mä ëm eng privat Revanche géing goen.Dat schreift d'LSAP-Sektioun Käl-Téiteng an engem Communiqué.

D'Mandat am Conseil géing der LSAP gehéieren an dofir gëtt de Marcel Humbert dozou opgeruff, fir aus dem Gemengerot ze demissionéieren.