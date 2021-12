Eng Woch no de leschten Adaptatioune ginn d'Mesuren nees verschäerft. Suivéiert de Vott vum neie Covid-Gesetz vun 10 Auer u live op RTL.

Wann een net geboostert ass, muss een an Zukunft iwwerall, wou den 2G+ gëllt, zousätzlech en Test maachen, d'Caféen an d'Restaurante mussen um 23 Auer zoumaachen, Evenementer mat méi wéi 200 Leit sinn net méi méiglech, et sief dann, et läit e sanitäert Konzept vir.

An de Schoulen gëllt no der Vakanz nees Maskeflicht fir all d’Schüler an Enseignanten, och wärend dem Cours an an der Maison Relais.

Am Privaten, wann een zu méi wéi 10 ass, muss een, wéi bis ewell, de CovidCheck maachen an dat och bei der Santé umellen.

Den Iwwerbléck vun den neie Mesurë fannt Dir hei.