Dat Ganzt war um Freideg de Moie géint 4 Auer, dëst an der Alzenger-Strooss.

Zu Schëtter an der rue Leegrond gouf et kuerz virun 3 e Feier an enger Kummer.

Zu Hoen ass en Donneschdeg den Owend no 22 Auer eng Persoun an der Haaptstrooss ugestouss a verwonnt ginn.

Tëscht Bettel a Veianen gouf et en Accident. E Chauffer krut eng Mauer ze paken. Och hei gouf eng Persoun blesséiert, mellt de CGDIS.