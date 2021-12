Homeschooling gouf et am zweete Pandemie-Joer däitlech manner. An de Klasse lëften ass bliwwen.

Nei fir 2021 waren d'Schnelltester. An zanter der Rentrée spillt an de Lycéeën och den Impfstatus eng Roll. D'Monica Camposeo kuckt op déi verschidde Mesuren an de Schoulen zeréck an huet déi Jonk gefrot, wéi si Se erlieft hunn. Links Corona-Réckbléck 2021 – E Joer, dat vun Impfen an Teste bestëmmt gouf