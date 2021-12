An der Nuecht op Méindeg ass géint 4.30 Auer ee Chauffeur blesséiert ginn, nodeems hien an ee Wëllschwäin gerannt ass.

Den Automobilist gouf liicht blesséiert a gouf zur Kontroll an d'Spidol bruecht. De viischten Deel vum Auto gouf beim Accident op der Route de Leudelange tëscht Beetebuerg an Obeler staark beschiedegt.

D'Police huet e Méindeg de Moien dann och nach dräi Abréch gemellt, dat tëscht Sonndegnomëtteg a Sonndegowend. Agebrach gouf an zwee Wunnengen zu Bouneweg an an een Haus zu Elweng.