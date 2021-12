Um 13.46 Auer war et an der Rue de la Fontaine zu Esch een Accident vun engem Bus, dee vun enger automatiséierter Borne mat an d'Luucht gehuewe gouf.

Beim Tëschefall ginn am Ganzen 8 Blesséierter gemellt. E weideren Accident gouf et nach géint 15.35 Auer op der N12 tëscht Sëll an Tënten.