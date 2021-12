"Et ass e Privileeg", sot deemools d'Catarina Fernandes, nodeems si gepickt gouf.

Déi 41-Joer-al Infirmière ass Cheffin vun der Unitéit vum nationale Service vun den ustiechende Krankheeten am CHL an hat also zanter 10 Méint scho mat Covid-Patiente geschafft. Mëttlerweil sinn zu Lëtzebuerg 441.910 Persoune fäerdeg geimpft.

Éischt Persoun zu Lëtzebuerg geimpft - Artikel vum 28.12.2020