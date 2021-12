De Verdikt vun den RTL.lu-User ass kloer: Honoréiert gëtt och dëst Pandemie-Joer d'Personal vum Gesondheet- a vum Fleegesecteur!

Nees een aussergewéinlecht Joer mat engem genee sou aussergewéinleche Resultat:

D'Lieser vun RTL.lu hu fir déi 2. Kéier hannerenee mat groussem Virsprong fir d'Leit un der "éischter Front" gewielt. Dat esou gutt an der Kategorie "Lëtzebuergerin vum Joer" wéi beim "Lëtzebuerger vum Joer".

Deemno a stellvertriedend fir all déi couragéiert Lëtzebuerger aus dem Gesondheets- a Fleegesecteur kritt den Anästhesist Dr. Marco Klop fir seng Initiativ #Yeswecare dës Auszeechnung. Et geet drëms, drop opmierksam ze maachen, wéi de Covid d'Aarbecht an de Klinicke beaflosst.

A stellvertriedend fir all déi couragéiert Lëtzebuergerinnen aus dem Gesondheets- a Fleegesecteur kritt d'Presidentin vun der Beruffsassociatioun Anil vun den Infirmièren an Infirmieren, d'Anne-Marie Hanff, symbolesch dës Auszeechnung.

Bal 7.000 Leit hunn op RTL.lu ofgestëmmt an hir Perséinlechkeete vum vergaangene Joer gewielt.

RTL seet hinne Merci.

Gläichzäiteg soe mir och allen Utilisateure Merci, déi entweder e Kandidat proposéiert hunn an/oder duerno fir deen oder dat Anert ofgestëmmt hunn.



Wien ass an den Top 5 vum Joer 2021?

Top 5 vun den Dammen

1 D'Dammen aus dem Gesondheets- an dem Fleegesecteur: 38.694

2 Liv Jeitz-Wampach: 30.420

3 Lynn Risch: 29.672

4 Jonker a Kanner: 28.760

5 Ni Xia Lian: 24.935

Top 5 vun den Hären



1 D'Männer aus dem Gesondheets- an dem Fleegesecteur: 36.686

2 Jeff Herr: 31.355

3 Alain Biver: 30.131

4 Kanner a Jonker: 28.735

5 Fausti: 27.715

Wéi konnt ee matmaachen?



6.968 Leit hu bei der Wiel vun der Lëtzebuergerin an dem Lëtzebuerger vum Joer matgemaach, domat bleift d'Ofstëmmung populär, och wa si net no statistesch-wëssenschaftleche Krittären duerchgefouert gouf an héchstens representativ fir d'Utilisateure vun RTL.lu ass.

Wie krut bis elo den Titel "Lëtzebuergerin" a "Lëtzebuerger vum Joer"?

2020: D'Leit aus dem Gesondheets- an dem Fleegesecteur

2019: Jenny Warling (Karate) a Remy Eiffes (Zaldot)

2018: Gwen Daufeld (Aarbecht mat Demenzkranken) a Jeff Herr (Wonschkutsch)

2017: Martine Kohl (Street Angels) an André Bichel (Polizist)

2016: Nathalie Scheer (ALS-Patientin) a Marcel Steffen (Polizist)

2015: Yasmine Grisius (Polizistin, posthume Präis) a Jean Asselborn (Ausseminister)

2014: Noémie Siebenaller a Camille Arend (zweemol e posthume Präis, well déi 2 Mataarbechter vun "Le soleil dans la main" ware bei engem Fligeraccident an Afrika ëm d'Liewe komm)

2013: Sylvie Conter (Riichterin) a Gaston Vogel (Affekot)

2012: Eliane Leger (Infirmière) a Romain Hilbes (Buschauffer a Liewensretter)

2011: Xavier Bettel (Stater Buergermeeschter)

2010: Andy Schleck (Vëlosfuerer)

2009: Andy Schleck (Vëlosfuerer)

2008: Jean-Claude Juncker (Premier)

Eréischt zanter 2012 ginn d'Lëtzebuergerin an de Lëtzebuerger vum Joer an zwou getrennten Ofstëmmunge gesicht.

