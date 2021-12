Bal en halleft Joer ass et geschwënn hier, dass de Park zu Iechternach iwwerschwemmt gouf, d'Reparaturaarbechten duerfe bis elo nach net gemaach ginn.

D'lescht Woch hat sech den Iechternacher Buergermeeschter nach am RTL-Interview driwwer geiergert, datt ee vum Kulturministère a Site et Monuments ausgebremst géif ginn, fir mat de Reparaturaarbechten am Park kënnen unzefänken. De Park hannert dem Lycée laanscht d'Sauer gehéiert dem Staat.

En Dënschdeg sot eis den Yves Wengler, datt d'Autorisatioune kuerz viru Chrëschtdag, den 23. Dezember bei der Gemeng eragereecht gouf.

D'Héichwaasser Mëtt Juli hat och dem Park ellen zougesat. Déi Gemengeresponsabel gi vun engem Schued vun 400.000 Euro aus.