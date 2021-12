Deemno gouf et Abréch an Haiser zu Réiser, Diddeleng, Bartreng, Stengefort, Polvermillen, Cents a Gaasperech.

Zu Leideleng gouf an e Buttek agebrach an zu Jonglënster, um Houwald, zu Hollerech, um Lampertsbierg an um Belair gouf a Kelleren agebrach.

Géint 19.30 Auer en Dënschdeg den Owend goufen an der Avenue Monterey an der Stad 3 Jugendlecher vun zwee Onbekannten iwwerfall. D'Fra an de Mann, déi déi jonk Leit ugegraff hunn, sinn dono geflücht.

Kuerz no 21 Auer krut e Mann an der Géigend vum Knuedler eng Kette vum Hals gerappt.