Ronn 1/3 méi Jonker tëscht 15 an 29 Joer goufen tëscht dem 20. an dem 26. Dezember positiv op de Coronavirus getest.

Déi lescht Woch ass d'Zuel vun de positiv Getesten zu Lëtzebuerg ëm 1 Prozent erofgaangen. Dat geet aus der Retrospektiv vun der Santé ervir. An där Woch waren allerdéngs zwee Feierdeeg. 25.070 PCR-Tester goufen tëscht dem 20. an dem 26. Dezember duerchgefouert. Am genannten Zäitraum waren 2.688 Tester positiv. Virun allem bei de Jonken tëscht 15 an 29 Joer sinn d'Infektiounen ëm een Drëttel geklommen. Den Inzidenz-Taux läit elo bei 423 Neiinfektiounen op 100.000 Awunner. Bei Net-Geimpfte läit dee bei 623,89, bei de Geimpfte bei 328,44.

Ronn d'Hallschent vun de Leit op der normaler Statioun am Spidol si geimpft. 18 vu 47 Patienten op de Soins normaux hunn e kompletten Impfscheema, 29 sinn net vaccinéiert. Op der Intensivstatioun louche lescht Woch 19 Patienten, 13 vun hinnen hate sech net impfe gelooss. D'Altersmoyenne vun den hospitaliséierte Covid-Patienten ass vu 64 op 61 Joer erofgaangen.

Tëscht dem 20. an dem 26. Dezember si 6 weider Persounen zu Lëtzebuerg a Relatioun mat Covid-19 gestuerwen. Den Altersduerchschnëtt vun den Doudesaffer läit bei 85 Joer.

De Reproduktiounstaux ass zu Lëtzebuerg erofgaangen a läit bei 0,92.

Lescht Woch goufen iwwerdeems gutt 31.520 Dosisse Vaccin gesprëtzt. Fir 2.940 Leit war et déi éischt Impfung, fir 1.834 déi zweet a 26.746 Persoune goufe geboost.

De Pop-up-Impfzenter an der Stater Groussgaass mécht iwwregens den 31. Dezember seng Dieren zou. Nei ass och, datt elo och Pediateren eng Covid-Impfung ubidden. Bis elo sinn d'Kanner vu 5 Joer un nëmmen an den Impfzenteren um Lampertsbierg, um Belval an zu Ettelbréck geimpft ginn. Déi komplett Lëscht fënnt een op impfen.lu.

COVID-19: Rétrospective de la semaine du 20 au 26 décembre (29.12.2021)

Communiqué par : ministère de la Santé / ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse / Laboratoire national de santé (LNS) / Institute of Science and Technology (LIST) Pour la semaine du 20 au 26 décembre, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a diminué de 2.727 à 2.688 (-1%).

Parmi les 2.688 infections détectées cette semaine, le taux d'incidence est de 623,89 pour 100.000 personnes non-vaccinées et de 328,44 pour 100.000 personnes avec un schéma vaccinal complet.

À noter que les personnes non vaccinées ont plus de 2 fois plus de risque d'être infectées que les personnes avec un schéma vaccinal complet.

Parmi les hospitalisations, 29 patients sur 47 hospitalisés en soins normaux n'étaient pas vaccinés (18 avaient un schéma vaccinal complet), alors que 13 patients sur 19 en soins intensifs n'étaient pas vaccinés.

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 20 au 26 décembre a diminué de 30.922 à 25.070.

78 personnes ont déclaré un test antigénique rapide (TAR) positif pour la semaine de référence, contre 59 pour la semaine d'avant, portant le nombre de résultats positifs suite à un TAR effectué par un professionnel de santé à un total de 754. Depuis l'introduction des auto-tests, 804 résultats positifs ont été déclarés (aucun cas pour la semaine du 20 au 26 décembre). Rappelons que les tests antigéniques rapides positifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux de positivité.

En date du 26 décembre, le nombre d'infections actives a augmenté à 5.479 par rapport à 5.414 au 19 décembre et le nombre de personnes guéries est passé à 93.328 (par rapport à 90.711). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées positives à la COVID-19 est de 32,9 ans.

Pour la semaine du 20 au 26 décembre, 6 nouveaux décès en lien avec la COVID-19 sont à déplorer. L'âge moyen des personnes décédées est de 85 ans.

Dans les hôpitaux, 47 nouvelles admissions de patients COVID-19 positif confirmés ont eu lieu dans l'unité des soins normaux, contre 58 la semaine précédente. Dans les soins intensifs, le nombre de lits occupés a légèrement diminué de 22 à 19. La moyenne d'âge des patients hospitalisés a diminué de 64 à 61 ans.

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a diminué à 0,92 (1,00 la semaine précédente), le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, contact tracing) est passé de 8,82% à 10,72%.

Le taux d'incidence a diminué à 423 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 430 cas pour 100.000 habitants pour la semaine précédente.

Par rapport à la semaine précédente, le taux d'incidence a augmenté substantiellement dans les tranches d'âge de 15-29 (+36%) et 30-45 ans (+13%), et baissé dans les autres tranches d'âge, surtout les 75 ans et (-33%) et 0-14 ans (-25%). Le taux d'incidence le plus bas est enregistré dans la tranche d'âge des 75 ans ou plus (91,4 cas pour 100.000 habitants).

Quarantaines et isolements

Pendant la semaine du 20 au 26 décembre, 6.000 personnes se trouvaient en isolement (+4%) et 3.210 en quarantaine (-25%).

Vaccinations: point de situation

Pour la semaine du 20 au 26 décembre, 31.520 doses ont été administrées au total. 2.940 personnes ont reçu une 1re dose, 1.834 une 2e et 26.746 personnes ont reçu une dose complémentaire par rapport à un schéma complet, portant le nombre total de vaccins administrés en date du 28 décembre à 1.057.002.

442.896 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 80% par rapport à la population vaccinable (donc la population 12+).

COVID-19-vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans: désormais ouverte dans 3 centres de vaccination

Depuis le 23 décembre, les enfants âgés de 5 à 11 ans ont la possibilité de se faire vacciner volontairement dans les 3 centres de vaccination Victor Hugo, Esch-Belval et Ettelbruck.

La vaccination des enfants ne pourra pas se faire dans des spots de vaccination temporaires ('Pop-up' Vaccination). L'enfant doit être accompagné par un représentant légal.

Quel vaccin?

La vaccination des enfants sera assurée avec le vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech. À noter que la dose prévue pour les enfants de 5 à 11 ans est plus faible (avec une posologie adaptée de 10 μg) que celle recommandée pour les enfants de 12 ans et plus, c'est-à-dire qu'un tiers de la dose sera administré aux enfants.

Comment prendre rendez-vous?

Le rendez-vous peut être pris sur www.impfen.lu moyennant le numéro de la carte de sécurité sociale de l'enfant.

La vaccination pourra aussi être réalisée par certains pédiatres. La liste des pédiatres participant à la vaccination des enfants sera publiée sous peu sur impfen.lu.

«Pop-up» Vaccination: Lëtzebuerg léisst sech impfen

Pour renforcer la couverture vaccinale, le gouvernement a décidé de faciliter l'accès à la vaccination en déployant des spots de vaccination temporaires ('Pop-up' Vaccination) et des équipes mobiles seront présentes dans les endroits de passage (zones piétonnes, galeries marchandes, événements organisés par certaines communes).

Fermeture du «Pop-up» Grand-Rue

Le spot de vaccination au centre-ville de Luxembourg fermera ses portes à partir du 31 décembre 2021 étant donné que le local devra être libéré.

L'équipe mobile qui assure la vaccination dans le spot de vaccination au centre-ville sera déployée à d'autres endroits de vaccination.

La liste de tous les nouveaux spots de vaccinations, qui grandit de jour en jour et qui est actualisée de façon continue, peut être consultée à partir du site web se présentant sous un nouveau design: https://impfen.lu/.

Heures d'ouverture pendant les fêtes: Centres de vaccination, Pop-up, Helpline

À noter que les heures d'ouverture des centres de vaccination et stations Pop-up ainsi que la helpline changeront pour la période des fêtes. Plus d'informations sur www.impfen.lu.

Centres de vaccination

• 31.12.2021: de 7 à 14 heures

• 01.01.2022: fermé

Helpline

• 31.12.2021: de 7 h 30 à 12 heures

• 01.01.2022: fermé

L'évolution des variants

Les données relatives au séquençage des variants sont publiées tous les vendredis sur le site du Laboratoire national de santé (LNS): https://lns.lu/en/departement/department-of-microbiology/revilux/.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Le niveau de contamination des 13 stations d'épuration échantillonnées étudiées par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) au cours de la semaine du 20 au 26 décembre a montré une prévalence toujours élevée du SARS-CoV-2 dans les eaux usées au niveau national. Les résultats de cette semaine montrent un flux du SARS-CoV-2 équivalent à celui de la dernière semaine, avec une stabilisation confirmée du signal à un niveau élevé. Une tendance similaire est également observée au niveau régional pour la plupart des stations d'épuration analysées, sans disparités régionales. L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.