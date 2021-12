Zënter dem 17. Dezember um 7.20 Auer gouf hien net méi gesinn.

Hien ass 1.75 Meter grouss a vu sportlecher Statur, schwätzt Franséisch an Englesch an hat wäiss Schung, eng wäiss Joggingsbox, an eng wäiss Joggingsjackett un. Iwwerdeems hat de Jong e sëlwere Brëll, ee Piercing an der Nues an Ouerréng a béiden Oueren.

All Info ass fir d'Police vun Hollerech op der Nummer 244 44 1000 oder iwwer E-Mail (police.gare@police.etat.lu)