Géint 18.30 Auer war e Chauffer mat sengem Gefier op der A1 Richtung Gréngewald an d'kalifornesch Mauer gerannt. 1 Persoun gouf verwonnt.

Kuerz virun 19 Auer dunn huet et tëscht der Gréiwelsbarrière an Dippech gerabbelt. Hei waren 2 Gefierer net laanschtenee komm an et goufen 2 Persoune verwonnt.

Beim Accident kuerz virun 21 Auer an der Stad op der Place François-Joseph Dargent blouf et beim Materialschued.

Géint 23.40 Auer dunn ass op der A1 Gréngewald Richtung Sennengerbierg en Automobilist mat sengem Auto an d'Leitplanke gerannt. Eng Persoun gouf blesséiert.

Géint 1.35 Auer um Donneschdeg gouf et eng Kollisioun tëscht 2 Autoen tëscht Méchelbuch an Ettelbréck. Hei gouf eng Persoun verwonnt.