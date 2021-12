Éischten Indikatiounen no ass eent vun de Gefierer an enger Kéier op déi entgéintgesate Spuer geroden an an deen aneren Auto gerannt.

RTL Informatiounen no goufen 3 Persoune blesséiert. Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Fluessweiler, dräi Ambulanzen an d'Police. © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira © Domingos Oliveira Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question. Kuerz virun 12 Auer koum vum ACL d'Entwarnung, dass d'Streck geraumt wier.