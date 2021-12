En Donneschdeg den Owend huet den Dr. Thomas Dentzer vun der Gesondheetsdirektioun an engem Livestream Froen zum Coronavirus an den Impfungen beäntwert.

Mir mussen eis hei am Land genee wéi am Ausland och drop astellen, datt d'Infektiounszuelen mam Coronavirus nach weider klammen. Dat sot en Donneschdeg den Owend den Dokter Thomas Dentzer an engem Facebook-Live-Evenement vun der Santé. An de leschte 24 Stonnen sinn 1.230 Leit positiv getest ginn. Donieft ass och eng weider Persoun gestuerwen.

Dr. Thomas Dentzer am Livestream

De Virolog aus der Santésdirektioun betount, datt ee sech onbedéngt soll impfen an och boostere loossen. An dat esou séier wéi méiglech, fir d'Omikron-Well méi flaach ze halen.

Den Thomas Dentzer wier sech sécher, datt de Booster och fir Jonker ënner 18 Joer wäert opgemaach ginn. D'Santé huet an där Fro nach net tranchéiert. Dem Virolog no wier d'Erweiderung vun der drëtter Dosis den Ament och eng logistesch Fro. Den Ament wieren d'Kapazitéiten an de Vaccin méi knapp bemooss.