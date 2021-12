Op der Collectrice du Sud sinn um 18.45 Auer bei engem Accident tëschent 2 Autoen 2 Persoune blesséiert ginn.

Kuerz drop huet et op der Diddelenger Autobunn geknuppt, och hei waren 2 Autoen am Coup, eng Persoun gouf blesséiert.

An der Nuecht op e Freideg waren iwwerdeems d'Pompjeeë vu Wolz a Kiischpelt am Asaz, well et géint 1.30 Auer an enger Garage zu Wolz an der Rue Aneschbach gebrannt huet. Eng Persoun gouf blesséiert. Och de Samu an 2 Ambulanze waren op der Plaz.

Bei engem Feier an 2 Gaardenhaisercher zu Déifferdeng an der Rue Belair ass kengem eppes geschitt.