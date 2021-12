Wéi d'Police matdeelt, gouf et um Freideg an der Mëttesstonn e schrot Accident an der Rue de Moutfort zu Éiter.

Et waren 3 Gefierer implizéiert. D'Police réit, déi Regioun groussraimeg z'ëmfueren. © Domingos Oliveira