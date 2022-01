E Samschdeg de Moien um 10 Auer ass tëscht Téiteng a Rëmeleng e Chauffeur mat sengem Gefier an eng Stroosseluucht gerannt.

Beim Accident gouf eng Persoun blesséiert.

Donieft waren d'Pompjeeën an der Nuecht op e Samschdeg zweemol wéinst engem Brand am Asaz. Op Silvester hat géint 19.45 Auer zu Biissen ee Kamäin gebrannt an um 4.15 Auer e Samschdeg de Moie gouf et zu Gilsdref e Feier an engem Keller. A béide Fäll gouf keng Persoun blesséiert.