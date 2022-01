Keng Persoun ass zu Schued komm, et ass beim Materialschued bliwwen.

An der Rëmelenger Strooss zu Téiteng huet virun 3 Auer an der Nuecht op e Sonndeg e Chrëschtbeemche Feier gefaangen. Et gouf kee blesséiert.

Géint Véierel op 7 ass e Samschdeg den Owend en Auto bei Stolzebuerg a Richtung Biwels un d'Schleidere geroden an dunn am Gruef gelant. Dat mellt de CGDIS e Sonndeg de Moien. Och hei gouf kee verletzt.