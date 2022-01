À partir d’aujourd’hui, le délai pour le rappel «booster» après un vaccin à deux doses (Moderna, BioNTech/Pfizer) et un schéma de type «Mix & Match» (AstraZeneca en 1re dose et ARN en 2e dose) est réduit à 4 mois et non 6 mois comme indiqué ultérieurement sur le site www.covid19.lu. Rappelons que les délais suivants sont à respecter pour effectuer la dose «booster»: un vaccin à deux doses (Moderna, BioNTech/Pfizer) et schéma de type «Mix & Match» (AstraZeneca en 1 re dose et ARN en 2 e dose): 4 mois après un schéma vaccinal complet à partir du 3 janvier 2022,

dose et ARN en 2 dose): 4 mois après un schéma vaccinal complet à partir du 3 janvier 2022, un vaccin à deux doses (toutes deux réalisées avec AstraZeneca): 4 mois après un schéma vaccinal complet,

un vaccin à une dose (Johnson & Johnson): dose additionnelle par un vaccin ARN 1 mois après l'injection de Johnson & Johnson. À noter que depuis le 1er décembre, les doses «booster» ne peuvent être administrées que sur rendez-vous dans les 5 centres de vaccination Victor Hugo (transféré provisoirement à la Luxexpo depuis le 3 janvier), Esch-Belval, Ettelbruck, au Findel (LAR) et à Luxembourg-Kirchberg (Luxexpo). Les personnes concernées recevront une invitation de la part du gouvernement luxembourgeois par courrier postal pour se faire vacciner avec indication détaillée de la démarche pour prendre rendez-vous dans un des 5 centres de vaccination ou auprès de leur médecin. Rappelons également que les personnes qui résident au Luxembourg et qui ont reçu leur vaccination initiale à l’étranger pourront se présenter sans rendez-vous dans un des centres de vaccination pour leur vaccination «booster». La liste des centres de vaccination et des médecins qui participent à la campagne de vaccination est disponible sur le site www.impfen.lu. Une assistance personnalisée est également offerte à travers la hotline mise en place à cet effet sous le numéro (+352) 247-65533. Ouverture d’un nouveau «Pop-up» à la gare centrale Luxembourg Le spot de vaccination au centre-ville de Luxembourg qui fermera ses portes à partir du 31 décembre 2021 étant donné que le local devra être libéré, déménage à la gare centrale et ouvrira ses portes à partir du 6 janvier 2022. Gare centrale Luxembourg

Hall de la gare

L-1616 Luxembourg Sans rendez-vous:lundi au vendredi de 10 à 16 heures Afin d’éviter de longues files d’attentes, il est recommandé d’attendre pour les vaccinations «booster» l’invitation que le gouvernement luxembourgeois enverra par courrier postal dans lequel les démarches à suivre seront indiquées de façon détaillée. La liste de tous les nouveaux spots de vaccinations est actualisée de façon continue et peut être consultée sur le site web www.impfen.lu.