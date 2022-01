Well eventuell ganz vill Leit mateneen ausfalen, sollte verschidde Mesuren awer iwwerduecht ginn, ënner anerem d'Dauer vun der Isolatioun.

Mir mussen eis op eng hefteg Omikron-Well astellen, déi awer vläicht kuerz ass. Dat seet den Infektiolog Dr Gérard Schockmel am RTL-Interview. 10 Deeg ass laang, firwat net nom 5. a 6. Dag mat Schnelltester kucke wou een drun ass, freet sech de Medezinner.

Extrait Gérard Schockmel

Omikron ass wéi et ausgesäit manner virulent wéi Delta, sou den Dr Schockmel. Allgemeng wiere mer an enger ëmmer besserer Situatioun, wat de Kampf géint de Virus ugeet. E wichtegt Element kéint do d'Medikament Paxlovid vu Pfizer ginn. Et kéint een et als Pëll huelen an et géing formidabel wierken.



D'Zäit ass da räif fir eng Impfflicht vun 18 Joer un, sou den Infektiolog vun de Schumann-Spideeler.

Fir sou eng Mesure géing et entretemps e breede gesellschaftleche Konsens ginn, souwuel bei den Experte wéi och bei de Bierger.



Weider Detailer gëtt et herno am Reportage am Journal op Télé Lëtzebuerg.