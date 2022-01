Kuerz virun 3 Auer e Méindeg de Moie koum et zu Conter an enger Firma am Industriegebitt zu dësem tragesche Virfall.

D'Blessur un der Hand gouf vun engem Noutdokter op der Plaz versuergt, iert e fir weider Behandlungen an d'Spidol koum. D'ITM gouf informéiert a war op der Plaz vum Accident. De Virfall gouf protokolléiert.