Wéi de CGDIS mellt, koum et en Dënschdeg de Moien zu enger Rëtsch Accidenter, ugefaangen um 6.38 Auer zu Nidderfeelen.

Do sinn an der Baaschtnecher Strooss 2 Autoen net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf hei blesséiert.

Géint 7.40 Auer krut en Automobilist e Cyclist um Kierchbierg an der Rue Edward Steichen ze paken. D'Persoun um Vëlo gouf verwonnt.

Kuerz virun 9.30 Auer krute sech zu Jonglënster an der Garer Strooss en Auto an e Bus ze paken, och hei ass ee Blesséierten ze bekloen.

Gebrannt huet et géint 8.30 Auer zu Déifferdeng an der Rue Michel Rodange. Do stoung virun enger Garage e Won a Flamen. An zu Bruechtebaach an der Driicht huet am Laf vum Moien e Kamäi Feier gefaangen.