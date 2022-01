Un der Sauer, déi als lescht nach betraff war, fält de Peegel e Mëttwoch zanter de fréien Moiesstonnen och nees.

No dem villen Reen gëschter an den Iwwerschwemmungen déi et plazeweis doduerch gouf, huet sech d’Situatioun mëttlerweil iwwerall am Land nees berouegt.

Zu Rouspert gouf de Pic mat 5 meter 82 kuerz no hallwer 4 hënt erreecht. Normal sinn hei zu der Joreszäit ëm 2 Meter.

Op anere Plazen wéi der Uelzecht zu Ettelbréck, goufen d’Pic’en schonn am Laf vum fréien Owend gëscht erreecht, an d’Peegelen sinn zanterhier schonn e gutt Stéck zeréck gaangen.