Nodeems zanter e Mëttwoch d'Yuriko Backes nei Finanzministesch an der Successioun vum Pierre Gramegna ass, ass de Poste vum Hofmarschall net besat.

Dës Charge gëtt och nach net esou séier definitiv vun engem Aneren iwwerholl, mee lo mol am "faisant fonction": Den Yves Arend, deen zanter engem Joer Direkter vum Bureau vun der Madamm Backes war, iwwerhëlt am Interim d'Tâchen vum Hofmarschall.

Den entspriechenden Arrêté grand-ducal gouf um Dënschdeg am Memorial publizéiert.

Den Yves Arend huet ënner anerem am Ausseministère geschafft a war 2007 zu Klierf deemools de jéngste

Buergermeeschter vum Land. Hie war fir d'CSV mat an d'Walen gaangen.

Den Direktiounscomité vun der Maison du Grand-Duc, déi et eréischt zanter Hierscht 2020 gëtt, steet deemno vu lo un ënnert dem Virsëtz vum Yves Arend.

Weider Membere sinn de Marc Baltes als Conseiller vum Grand-Duc, de Gilio Fonck, Responsabel fir d'Personal an d'Finanzen an dem Robert Kohnen, verantwortlech fir d'Sécherheet an d'Organisatioun.