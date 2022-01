En Auto gouf an der Nuecht op en Sonndeg vun engem Géigestand getraff, dee vun engem Héichhaus geheit gi war.

Zu Déifferdeng hunn Onbekannter an der Nuecht op e Sonndeg an der Rue Emile Mark Géigestänn vum Dach vun engem Héichhaus, dat nach am Bau ass, op d'Strooss geheit. Dobäi gouf d'Scheif vun engem fuerenden Auto getraff. Blesséiert gouf dobäi allerdéngs keen, esou d'Police de Mëttwoch de Mëtteg.

D'Police sicht elo an deem Zesummenhang no Zeien. All Informatiounen zu dem Virfall si fir de Policebüro zu Déifferdeng ënnert der Nummer (+352) 244 53 1000 oder per Mail un Police.DIFFERDANGE@police.etat.lu.