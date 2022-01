Jean-Louis Schiltz, Michel Wurth a Max Hengel hunn de Verwaltungsrot vun der Fondatioun vun den Hôpitaux Robert Schuman op den 31. Dezember verlooss.

Wéi d'Lëtzebuerger Wort op sengem Internetsite schreift, hätt d'Direktioun vum Spidolsgrupp d'Verwaltungsréit an d'Personal e Mëttwoch driwwer informéiert, datt d'Fondatioun vun den HRS véier nei Memberen an de Verwaltungsrot ophëlt. De Jean-Louis Schiltz an de Michel Wurth hate viru ronn engem Joer fir Kritik gesuergt wéi se als sougenannt "Impfdrängler" demaskéiert goufen.