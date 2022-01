Sinn d'Leit bereet méi ze maache fir d'Klima a wéi eng Mesurë géingen acceptéiert ginn, och wann dat eppes kascht?

Op déi Froe soll de "Klima Biergerrot" Äntwerte liwweren.

D’Regierung huet e Mëttwoch de Mëtten deen neie Gremium presentéiert. Vun Enn Januar un a bannent 6 Méint sollen 100 Bierger (60 permanent Memberen a 40 Remplaçanten), déi vu Wëssenschaftler begleet ginn, konkreet Propositioune maachen, fir d’Klimaziler z’erreechen.

"Nee" et wier keng Bankrott-Erklärung, hunn de Premier Xavier Bettel, d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an den Energieminister Claude Turmes betount. Et wier eng "modern Politik" fir d’Leit mat anzebannen an eebe grad net iwwert de Käpp vun de Leit ze decidéieren.

D’Politik géing sech och ganz aus dem "Klima Biergerrot" eraushalen. De Biergerrot gëtt vun TNS Ilres esou zesummegesat, datt en d’Gesellschaft an allen Hisiichten erëmspigelt - mat Ausnam, datt ee muss op d’mannst 16 Joer al sinn - an de Biergerrot gëtt da vun der Uni Lëtzebuerg organiséiert.

D’Konklusiounen, déi déi 60 Bierger zeréckbehalen, géingen dann "Brutto" an der Chamber deposéiert ginn, fir do debattéiert ze ginn, sou de Xavier Bettel. De Premier huet awer zouginn, datt et duerno un der Politik wier, fir ze tranchéieren, wat realistesch ass a wat net: "mä déi Aarbecht, déi do aus dem Biergerforum kënnt ass net fir d’Kaz an ass duerno net sou ewéi mir et gären hätten a wéi mir et wëllen interpretéieren. Dat wier falsch".

A Frankräich hat de Premierminister Edouard Philippe nom Grand Débat - de Biergerkonsultatiounen - déi d’Regierung wéinst de Gilets Jaunes an d’Liewe geruff hat, als Haaptkonklusioun déi hei erausgepickt: d’Fransouse wéilte Steierreduktiounen an zwar séier.

Fir sech unzemelle kann een op de Site vun TNS Ilres goen oder uruffen. Egal wéi muss een awer e Formulaire ausfëllen. Fir d’Participante vum Klima-Biergerforum ginn et och Jetone vun 150 Euro, well een dat ëmmerhin nieft der Aarbecht muss maachen.