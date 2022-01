D’Situatioun an de Schoulen ass komplizéiert, huet et e Mëttwoch vun den Owend vum Educatiounsminister an den zoustännege Gewerkschafte geheescht.

Komplizéiert Situatioun an de Schoulen / Diana Hoffmann

Et feelt u Remplaçante fir d’Enseignanten, déi den Ament ausfalen ze ersetzen. De Minister hätt en Appell gemaach, datt ee sech elo misst am Enseignement flexibel organiséieren. Hannergrond ass, datt eng 15 Prozent vun den Enseignanten aus diverse Grënn net do sinn.

Nieft den normalen Erkältungen ëm dës Zäit kënnt elo nach de Covid dobäi an domat och Isolatioun, Quarantän oder Congé pour raisons familiales.

De Patrick Remakel, President vum nationale Syndicat vun den Enseignantë resuméiert:

"De Minister huet gesot, datt si géinge probéieren, Leit ze rekrutéieren, well mer de Moment e Manque u Remplaçanten hunn. Sou soll evitéiert ginn, datt mer musse Klassen zesummeleeën. Fir datt Leit net solle matenee vermëscht ginn."

De Moment géing versicht ginn, mat de Moyenen, déi een huet, de Schoulbetrib weiderzeféieren. Vill Gemenge géingen awer elo scho keng Remplaçante méi fannen. "Mesures d'appui" a "cours d'accueil" missten ausfalen.

Patrick Remakel: "Dat heiten ass eng Situatioun, wou mer scho laang drop opmierksam gemaach hunn. Mer hunn net genuch Leit an de Schoulen. De Minister seet, mir probéieren ze rekrutéieren, mee mir sinn do net grad esou optimistesch wéi hien, datt dat a kuerzer Zäit esou geléngt."

Och an de Lycéeë muss een an den nächste Wochen op Remplaçante setzen. An op eng nei Mesure, déi festgehale gouf, wéi de Raoul Scholtes President vun der Proffegewerkschaft Feduse ënnersträicht:

"Et ass elo mol festgehale ginn, datt 3 Mol pro Woch e Covid-Schnelltest an der Schoul gemaach gëtt. An et soll och gekuckt ginn, esouvill wéi méiglech Leit ze fannen, fir Enseignanten opzefänken, déi wéinst Krankheet oder Quarantän ausfalen. Mer waren eis eens, datt mer den Homeschooling esouwäit ewéi méiglech evitéieren."



Bis elo ass sech an de Lycéeën 2 Mol d’Woch getest ginn an eemol doheem. Klassereese solle fir d'éischt emol mol bis Ouschteren ausfalen, sou d'Annonce vum Minister. D'Feduse huet iwwerdeems nach eng Kéier hir Fuerderung no Loftfilteren an de Klassesäll gestallt.



Déi annoncéiert Verkierzung vun der Isolatiounsdauer gëtt vun de Gewerkschafte begréisst, well se kéint hëllefen, d'Situatioun liicht ze verbesseren. De Schoulbetrib soll esou laang wéi méiglech oprecht erhale ginn, doriwwer si sech déi 2 Gewerkschaftsvertrieder eens.