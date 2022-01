Gläich steet d'Fuesent nees virun der Dier. D'lescht Joer goufe vill Fuesgecken enttäuscht, well villes ofgesot gouf. Dorënner och eng Partie Kavalkaden.

Am Duerchschnëtt hunn d'Kavalkaden uechter d'Land awer ëmmerhin tëscht 8.000 an 10.000 Leit ugezunn. Ma wéi gesäit et dëst Joer mat de Kavalkaden vun Dikrech, Réimech, Esch, Péiteng a Schëffleng aus, déi entweder lo schonn ofgesot oder verluecht goufen?