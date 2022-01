Eis Journaliste leeë Block a Bic néier an tausche fir een Dag den Job! Dës Kéier kritt den Olivier Catani en Abléck an d'Welt vun Fluchhafepompjeeën.

Déi sëtzen dach bestëmmt de ganzen Dag relax an hirer Kasär a maachen näischt... Esou denke wuel vill Leit iwwer d'Fluchhafepompjeeën. Um Flughafe geschitt jo praktesch ni eppes Schlëmmes. Dat ass glécklecherweis richteg. Mä d'Pompjeeën um Flughafen hunn nawell genuch ze dinn.

An der Serie "En Dag am Liewe vun..." kritt een en Abléck an den Alldag vun de Fluchhafepompjeeën. Wat si genee hir Missiounen um Findel? Wéi eng Asätz hu si, wann et jo effektiv net dacks e Feier gëtt? A wat ass anescht bei hinnen, wéi bei deene Pompjeeën, déi iwwer Land an den Asaz kommen?

Mir hunn awer och mat engem Fluchhafepompjee geschwat, dee just an d'Pensioun gaangen ass. Hien erzielt vum schreckleche Luxair-Accident virun 20 Joer a wéi dat deemools fir hie war. E schwätzt och doriwwer, wéi deen Dag fir hien, trotz aller Tragedie, och eppes Guddes hat. An hie beschreift eis den Alldag an der Kasär um Findel. Dass si do e bësse wéi eng kleng Famill zesumme schaffen, zesumme kachen, selwer botzen... an och mol genervt waren, wann op der Nuetsschicht een deen aneren net schlofe léisst.