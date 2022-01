No engem Rettungsasaz op der Gare zu Schëffleng gouf den Trafic op der Linn 60 tëscht Beetebuerg an Esch ënnerbrach.

Et goufen Ersatzbusser organiséiert. Weider heescht et vun den CFL, datt mat Retarden an Ausfäll ze rechnen ass.

Op www.cfl.lu sinn aktualiséiert Informatiounen ze fannen.