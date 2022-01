Mat 2.000 gemellten Infektiounen den Dag misst een dovunner ausgoen, datt de Virus den Ament sou verbreet ass wéi nach ni virdrun hei am Land.

"Mir hunn Omikron iwwerall", sot den Direkter vun der Santé Jean-Claude Schmit en Donneschdeg den Owend an enger neier Froestonn vun der Santé op Facebook, dee sech elo ganz séier en heftege Peak vun den Infektiounen erwaart. Ouni weider Iwwerraschunge kéint et da vu Mäerz, Abrëll un nees besser goen.

Am Hibléck op 2.000 gemellten Infektiounen den Dag, ass den Drock op d'PCR-Tester natierlech enorm. D'Waardezäite sinn den Ament laang, deels ze laang. De Jean-Claude Schmit huet en Donneschdeg den Owend annoncéiert, datt d'Santé an Zukunft geimpfte Persounen, déi mat engem Infizéierten a Kontakt waren, recommandéiert just nach Schnelltester ze maachen. Fir sou PCR-Tester ze spuere fir déi Fäll, wou et méi néideg ass. Donieft ass d'Santé zesumme mat de Laboen amgaangen no zousätzlechem Personal ze sichen, fir Prelevementer ze maachen. Hei geet et ëm d'Fro wéi e Profil dës Leit mussen hunn, fir PCR-Ofstrécher kënnen ze maachen. Vun e Méindeg u sollt d'Hotline vun der Santé och opgestockt ginn. 50 Leit solle bäikommen. Den Ament kéint d'Helpline net all Appeller entgéint huelen.