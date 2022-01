Éischten Informatiounen no si 4 Autoen an 1 Camion an den Accident verwéckelt.

En Accident mat méi Gefierer gouf et um Enn vun der A1 a Richtung Stad, tëscht dem Houwalder Tunnel an dem Gaasperecher Kräiz. D'Autobunn ass komplett blockéiert. Eng Deviatioun geet iwwert d'Ausfaart A3 an den Rond-point Gluck. Et soll een d'Autobunn am beschten evitéieren, et staut schonn zolidd.

RTL-Informatiounen no sinn aktuell 6 Ambulanzen op der Plaz, fir sech ëm e puer schwéier blesséiert Persounen ze këmmeren. Et si 4 Autoen an 1 Camion an den Accident verwéckelt.

⛔ A1 zwischen Ausfahrt A3 und Gaspericher Kreuz gesperrt

Wegen eines Unfalls gegen 12.15 auf der A1 ist die Autobahn in Richtung 🇧🇪 zwischen der Ausfahrt A3 und dem Gaspericher Kreuz gesperrt.

⚠️ Umleitung über A3.

Bitte meiden Sie die Gegend.

Bitte meiden Sie die Gegend.

Fahren Sie vorsichtig.

E weideren Accident gouf et dann op der Streck tëscht Koplescht a Mamer, um CR101. Och déi Strooss war komplett fir den Trafic gespaart. Géint 13.30 Auer koum d'Entwarnung, dass den Accident geraumt wier. Hei goufe wuel 2 Persoune liicht blesséiert, esou déi éischt Informatiounen.