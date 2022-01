Geschitt sinn dës Virfäll e Samschdeg den Owend.

4 Persounen goufen gëscht Owend bei Accidenter uechtert d'Land blesséiert. Dat mëllt de CGDIS.

Tëscht Bous a Réimesch sinn zwee Autoen anenee gerannt. 2 Persounen goufen bei deem Accident verwonnt.

1 Blesséierten gouf et dann souwuel zu Waasserbëlleg wéi och tëscht der Fiels an Angelsbierg. An och zu Hollerech gouf 1 Persoun blesséiert, hei waren 2 Autoen net laanschtenee komm.