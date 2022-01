Den Delai fir d’Opfrëschungsimpfung géint de Coronavirus gouf nämlech vu 4 op 3 Méint verkierzt.

An dat fir Leit, déi bis ewell zwou Dosisse Moderna a Biontech-Pfizer kruten, respektiv och fir Mix-Imfpunge mat AstraZeneca an Johnson&Johnson.

Wann et un engem sengem Tour ass, kritt ee weiderhi vun der Santé eng Invitatioun geschéckt.

Leit déi positiv getest goufen, kënnen hire Booster eréischt ee Mount nom positive PCR-Test kréien.

Detailer, och iwwert d’Rendez-vousen, fënnt een op impfen.lu

Impfzenter um Kierchbierg



Vun dësem Méindeg un ass dann och den Impfzenter an den Hale vun der Luxexpo hei um Kierchbierg nees op, an zwar reng fir Booster-Vaccinatiounen. Zanter dem 20. Dezember konnt ee sech schonns hei fir e Rendez-vous umellen.

An der LuxExpo ass jo zanter elo enger Woch och den Impfzenter ënnerbruecht, dee virdrun an der Victor-Hugo-Hal um Lampertsbierg war, an do wéinst Problemer mam Plaffong hat musse plënneren.