E Méindeg de Moie géint 7.30 Auer sinn um CR118 2 Autoen net laanschtenee komm. Zwou Persoune goufe blesséiert.

Op der Plaz waren d'Pompjeeën vu Konsdref, d'Ambulanz aus der Fiels, grad ewéi d'Police.

Et koum duerch deen Accident dann och zu Perturbatiounen am Trafic an deem Beräich.