E Méindeg de Moien koum et eppes no 8 Auer zu engem Brand an engem Eefamilljenhaus zu Steesel an der Rue de la forêt.

Éischten Informatiounen no ass eng eeler Persoun méi uerg blesséiert ginn. Weider Detailer sinn nach net gewosst. Eng Spuer ass fir de Moment fir den Trafic gespaart. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question. Wéi de CGDIS mellt, huet et géint 5.45 Auer nach zu Äischer gebrannt. Wéi et heescht, stoung do Holz a Flamen.