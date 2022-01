Den LSAP-Politiker ass liicht z'erkennen. Meeschtens ass hien de gréissten am Raum. Imposant an e weess sech duerchzesetzen.

Dat huet hien och zu Dikrech bewisen. Hei war de 60 Joer ale Claude Haagen tëscht 2001 an 2005 a vun 2011 bis rezent als Buergermeeschter investéiert. Eng Gemengepolitik, déi him wäert feelen.

Als fréieren Handball-Nationalspiller a laangjärege President vum Liichtathletikverband hätt him och de Sportsministère eppes gesot.

Am Dezember hat de Romain Schneider den nationale Strategie-Plang an der Landwirtschaft ofgeschloss. Hei stinn also d'Leitplanke fir den neie Minister. E grousst Thema, wat dem Politiker selwer um Häerz läit, bleiwen awer och déi ambitiéis Ziler am Bio-Ubau.