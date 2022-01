E Méindeg den Owend kuerz virun 20 Auer hat et an der Duarrefstrooss zu Huldang an enger Wunneng gebrannt.

Wéi de CGDIS mellt, goufen 2 Persoune wéinst liichten Dampvergëftunge behandelt. D'Pompjeeë vun Ëlen, Wäiswampech a Clierf waren am Asaz, grad ewéi d'Ambulanze vun Ëlwen an Housen.