Domadder bleift ee praktesch genee um Niveau vun 2020. Déi meescht Faillitte gouf et am Beräich vun de Servicer, duerno kënnt den Handel an dann de Bau.

Dat mellt Creditreform, déi reegelméisseg esou Analysen maachen. Fir dëst Joer gëtt sech en änleche Niveau u Faillitten erwaart. Haaptgrënn kéint d'Auslafe vun de Corona-Hëllefen an d'Enkpäss bei Matière Première sinn. PDF: Den Detail an Zuelen PDF: Pressecommuniqué