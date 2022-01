D'Douane warnt en Dënschdeg an engem Schreiwes iwwer en neie Fall vu Bedruch.

Vill Leit hätten dëser Deeg eng SMS kritt, an där si informéiert ginn, datt hire Pak op der Douane blockéiert wier. Fir de Pak ze deblockéieren, ginn d'Leit dann opgefuerdert, eng gewëssen Zomm ze bezuelen.

D'Administration des douanes et accises weist an hirem Schreiwes drop hin, datt ni esou SMSen un Empfänger vu Päck geschéckt ginn, an deene si zum Bezuele vun enger Tax opgefuerdert ginn.

Et gouf eng Plainte bei der Police gemaach.

D'Police recommandéiert de Leit, déi esou eng Tax bezuelt hunn, och eng Plainte ze maachen.

Offiziellt Schreiwes