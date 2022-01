Am Prozess ëm de Mord um Ana Lopes hunn d'Appellsriichter en Dënschdeg d'Urteel aus éischter Instanz bestätegt.

Fir den Ex-Frënd bleift et wéinst dem Mord um Ana Lopes bei enger liewenslaanger Fräiheetsstrof. D'Appellsriichter hunn domadder d'Urteel aus éischter Instanz confirméiert, sou d'Lëtzebuerger Wort en Dënschdeg.

Déi deemools 25 Joer al Fra war an der Nuecht op de 16. Januar 2017 zu Bouneweg iwwerwältegt an an hirem Auto an dat franséischt Grenzgebitt bruecht ginn. Bei Roetgen op der franséisch-Lëtzebuerger Grenz hat déi franséisch Gendarmerie de 16. Januar 2017 den ausgebrannten Auto mat der Läich vun der Fra fonnt.

Nach ass d'Urteel aus zweeter Instanz net rechtskräfteg. All d'Parteien hunn 30 Deeg Zäit, fir eng Demande op Kassatioun anzereechen.