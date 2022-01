Beim Feier zu Beetebuerg ass kee blesséiert ginn. Anescht war et en Dënschdeg den Owend bei engem Accident am Norde vum Land.

De CGDIS mellt an der Nuecht op e Mëttwoch géint 2.20 Auer e Brand an enger Zuch-Lokomotiv am Triage zu Beetebuerg. Dobäi ass awer kee blesséiert ginn. D’Pompjeeë vu Beetebuerg, Diddeleng an aus dem Réiserbann waren am Asaz.

Ee Blesséierte gouf et dann en Dënschdeg den Owend géint 22 Auer op der RN26 tëscht Wolz a Noutem. Do ass en Auto am Gruef gelant. Eng Ambulanz an d'Pompjeeë vu Wolz waren op der Plaz.