En Dënschdeg den Owend ass ee Mann an eng Bensinnsstatioun zu Schengen op der Route du Vin era gaangen an huet d'Employéeë mat enger Schosswaff menacéiert.

Géint 22 Auer huet den Onbekannten d'Mataarbechter dozou opgefuerdert, him d'Suen aus der Kees ze ginn. No der Dot ass de Mann an eng onbekannte Richtung geflücht. Blesséiert gouf bei dem Virfall keen, d'Police huet Ermëttlungen an d'Weeër geleet.

D'Police sicht elo no dem Mann, dee ronn 1 Meter 90 grouss ass an eng normal Statur huet. Hien huet Däitsch ouni Accent geschwat an hat eng schwaarz Box, eng blo a wäiss Motorradsjackett an orange Händchen un. Hien hat ausserdeem ee wäiss a groe Motorradshelm mat engem liicht getéinte Viséier derbäi.