An der Stad sinn e Mëttwoch de Moien ee Bus an een Auto net laanschtenee komm. Et koum zu engem schwéieren Accident.

De Bus ass dobäi um Eck vun der Route Côte d’Eich an der Rue Willy Goergen an d'Fassade vun engem Gebai gerannt. Et soll eng Rei Blesséierter ginn, de Samu an dräi Ambulanze sinn op der Plaz. Eng Spuer ass an deem Beräich den Ament blockéiert, et geet schlecht laanscht an et staut sech.