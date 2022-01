Op enger Pressekonferenz vun der CSV en Donneschdeg huet d'Partei Transparenz am Dossier "SuperDrecksKëscht" an e biergernot Naturschutzgesetz gefuerdert.

CSV-Fraktioun wëll Transparenz am Dossier "SuperDrecksKëscht"

Op der Pressekonferenz huet d'Oppositiounspartei e Finanzéierungsgesetz fir de Vertrag tëscht der Ëmweltverwaltung an der Entreprise ''Oeko-Service Luxembourg'' gefuerdert. De bestoende Kontrakt hätt keng legal Basis, hunn d'Deputéiert Diane Adehm a Gilles Roth beklot. Dofir misst deen elo nodréiglech regulariséiert ginn, mat engem kloer fixéierte Montant.

Gilles Roth iwwer Dossier "SuperDrecksKëscht"

Sollt de Staatsrot dee Wee net gutt heeschen, misst een der CSV no bei Null ufänken an e ganz neit Finanzéierungsgesetz fir dës wichteg Servicer – virop d'Entsuerge vun Offäll – maachen. Da misst och eng nei ëffentlech Ausschreiwung gemaach ginn, esou de Gilles Roth.

Der CSV stelle sech eng Hellewull u Froen iwwert dee Kontrakt vun 2018, mat deem Oeko-Service 97 Milliounen Euro vum Staat bezuelt kritt. Wann et an der Ëmweltkommissioun an der Chamber keng Äntwerten dorobber géife ginn, wëll d'CSV deen Debat am grousse Plenum féieren. Als lescht Instanz géif d'Oppositiounspartei eng Enquêtëkommissioun froen.

Fuerderung vun engem koherenten a biergernoem Naturschutgesetz

Nieft dem Dossier ''SuperDrecksKëscht'' war d'Naturschutzgesetz Sujet op der Pressekonferenz vun der Chrëschtlech-Sozialer Vollekspartei. Iwwer dee Gesetzprojet gëtt d'nächst Woch an der Chamber ofgestëmmt. D'CSV fuerdert op en neits Nobesserungen a mécht am Ganze 17 Proposen.

E biergernot Gesetz fir den Naturschutz dierft virop d'Striewe géint d'Wunnengsnout ausbremsen. Prozeduren dierften net an d'Längt gezu ginn. D'Co-Fraktiounspresidentin Martine Hansen schwätzt sech kloer géint Kompenséierungsmesuren am Bauperimeter aus. All Proprietär vun Terrain misst am Naturschutz d'selwecht behandelt ginn.

Eng innovativ an diversifiéiert Landwirtschaft misst och an enger Gréngzon méiglech sinn, huet nach de Jeff Boonen, Member am CSV-Nationalcomité betount. Dat neit Naturschutzgesetz hätt onnéideg Hürden, bedauert den Agrar-Ingenieur, an déi misste virum Vott nach gestrach ginn.